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    13 Şubat 2018, Salı
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    Mariano'ya kesik attı

    Mariano'ya kesik attı
    Martin Linnes'in performansı, Mariano Filho'nun üst üste ikinci resmi maçta da yedek soyunmasına neden oldu. 'ndaki karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Linnes'in başarılı performansı sonrası , bu oyuncuyu önünde de başlangıç kadrosunda tuattu ve Mariano bir kez daha yedek soyundu. Linnes dün akşam da formayı bırakmayacağını gösterdi.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:50
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