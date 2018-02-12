Carrasso: “Maçı ilk yarıda almayı bildik”

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Antalyaspor'u 3-0'lık skorla yendi. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sarı-kırmızılıların Fransız kalecisi Cedric Carrasso, "İyi bir maç çıkardık. Fransa'da dendiği gibi maçı ilk yarıda almayı bildik. İkinci yarıya ciddiyetle başladık. Gol atamadık ama önemli olan 3 puanı almaktı" diye konuştu.



"İlk kez lig maçında oynadığımız için önemliydi"

Antalyaspor'a karşı çok iyi bir maç oynadıklarını belirten deneyimli eldiven, "Bu akşam oynadığımız maç mükemmeldi. Bu maçta oynadığımız bütün maçlar mükemmel. İlk kez bu sahada lig maçına çıktığım için ayrı önemi vardı. Büyük keyif aldım. Burada Fadıl hoca ve Taffarel hocaya teşekkür ederim. Onlar beni maça hazırladılar. Onların sayesinde gol yemeden maçı tamamladım" şeklinde konuştu.



"Galatasaray şampiyon olacaktır"

Şampiyonluk şansları hakkında da konuşan Carrasso, "Şampiyonluğu en az hata yapan takım alacaktır. Puan farkları çok fazla değil, 4 takım arasında. Dikkat edersek, Galatasaray şampiyon olacaktır" açıklamasını yaptı.



"Şimdi gelecek fazla önemli değil"

Galatasaray'daki geleceğinin sorulması üzerine Fransız kaleci, "Şimdi gelecek fazla önemli değil. Önemli olan şu an. Sezon sonuna kadar çıkacağımız maçlar çok önemli. Bana ne zaman ihtiyaç duyulursa o zaman sahaya çıkıp, elimden geleni yapacağım. Bu soruları sezon sonu yanıtlayacağım" diye cevap verdi.



Carrasso ikinci kez şans buldu

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Fransız file bekçisi Cedric Carrasso, ikinci kez görev yaptı.

Daha önce Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Sivas Belediyespor'a karşı sahaya çıkan Carrasso, Muslera'nın sarı kart cezalısı olması nedeniyle Süper Lig'deki Antalyaspor karşılaşmasında kaleyi korudu.

Süper Lig'de ilk maçına çıkan tecrübeli kaleci, tribünlerden de alkış aldı.