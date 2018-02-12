CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Mariano yine yedek

    Mariano yine yedek

    'da 'in performansı, Mariano Filho'nun üst üste ikinci resmi maçta da yedek soyunmasına neden oldu.

    'ndaki karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 'in başarılı performansı sonrası teknik direktör , bu oyuncuyu Antalyaspor önünde de başlangıç kadrosunda tuttu ve Mariano bir kez daha yedek soyundu.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mariano yine yedek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN