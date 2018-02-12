Mariano yine yedek

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Atiker Konyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Martin Linnes'in başarılı performansı sonrası teknik direktör Fatih Terim, bu oyuncuyu Antalyaspor önünde de başlangıç kadrosunda tuttu ve Mariano bir kez daha yedek soyundu.