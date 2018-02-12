Mariano yine yedek
Galatasaray'da Martin Linnes'in performansı, Mariano Filho'nun üst üste ikinci resmi maçta da yedek soyunmasına neden oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Atiker Konyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Martin Linnes'in başarılı performansı sonrası teknik direktör Fatih Terim, bu oyuncuyu Antalyaspor önünde de başlangıç kadrosunda tuttu ve Mariano bir kez daha yedek soyundu.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:40
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Hep ‘beraber’ nereye kadar?
Toplam 7
Yorum
fatih neymiş efendim rıza efendi adam mış. önce T.D. olsun sonra efendi olsun
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Burak'sız kazanamıyor
Toplam 2
Yorum
fatih sanki burak varken kazanabiliyorduk, kaç maçtır ya berabere kalıyoruz yada yeniliyoruz.
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Rodallega'dan transfer itirafı
Toplam 6
Yorum
fatih rıza taktik ve futbolcuların özelliklerini bilmediği sürece bu takımdan birşey olmaz, vizyon sahibi bir hoca lazım
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