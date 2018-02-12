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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    - maçından notlar

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> - <a href="/index/antalyaspor?id=ebfc0643-14dd-4d90-9eb5-b973177a2704" class="" rel="tag">Antalyaspor</a> maçından notlar

    'in 21'inci haftanın kapanış karşılaşmasında kendi sahasında 'u konuk ediyor.

    Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmasını kazanması halinde ligin 21'inci haftasını lider olarak tamamlayacak.

    GALATASARAY'DA KALE CARRASSO'YA EMANET
    'nın Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşmesinden ötürü maçında kaleyi Fransız file bekçisi Cedric Carrasso korudu. Teknik direktör , kupa maçlarındaki performansı nedeniyle Eray İşcan'ı tercih etmedi. Öte yandan sakatlığı bulunan yerine ise Serdar Aziz yeniden ilk 11'e döndü.

    TOLGA, YASİN VE MARIANO'YA KESİK
    Teknik direktör , Demir Grup Sivasspor maçının kadrosundan ve değişiklikleri hariç 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli çalıştırıcı; Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'inde bulunan , ve Mariano'yu Antalyaspor maçında ilk 11'e dahil etmezken, bu isimler yerine kupa performansıyla hocasının takdirini kazanan Martin Linnes, bir süredir ilk 11'e hasret olan Younes Belhanda ve kaptan 'ı sahaya sürdü.

    MARIANO KART SINIRINDA
    Öte yandan 'ın Antalyaspor maçına yedek kulübesinde başlayacak olan Mariano, bu mücadelede sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Antalyaspor'da ise Chico, Charles ve Danilo, maçında sarı kart görmeleri halinde takımlarını Kayserispor maçında yalnız bırakacaklar.

    MAÇ ÖNCESİ "ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ" SESLERİ
    Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Antalyaspor mücadelesi öncesi Galatasaraylı tribünler "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratlarında bulunurken, deplasman tribününde bulunan Antalyasporlu taraftarlar da bu tezahüratlara destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda hayatını kaybeden şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

    U21'DE KAZANAN ANTALYASPOR
    U21 Ligi'nde oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçının kazananı Antalyaspor oldu. Akdeniz ekibi, dev rakibini Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele sonucunda 2-1 yendi.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:12
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