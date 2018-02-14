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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    rekora koşuyor

    Gomis rekora koşuyor

    Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi , kariyerinin en skorer sezonlarından birini geçiriyor.

    Futbola Fransız ekibi Saint-Etienne'de başlayan ve daha sonra , Swansea City ile Olympique Marsilya formalarını giyen 32 yaşındaki Senegal asıllı santrfor, sezon başında transfer olduğu Galatasaray'da başarılı bir performans sergiliyor.

    Süper Lig'de forma giydiği 20 karşılaşmada 17 gol atan , kalan 13 haftada 4 kez daha fileleri havalandırması durumunda lig kariyerinin en skorer sezonunu yaşayacak.

    Fransız futbolcu, lig kariyerinde en fazla golü geçen sezon 31 maçta 20 golle Olympique Marsilya forması altında kaydetmişti.

    SÜRE BAKIMINDAN EN SKORER SEZON
    Bafetimbi Gomis, görev aldığı süre bakımından lig kariyerinin en skorer dönemini yaşıyor.

    Sarı-kırmızılı takımda 96 dakikada bir ağları havalandıran Gomis, en fazla gole ulaştığı geçen sezonda ise 130 dakikada bir gol atmıştı.

    TÜRK TELEKOM STADI'NDA COŞUYOR
    Fransız futbolcu, Süper Lig'de gollerinin çok büyük bölümünü Türk Telekom Stadı'nda attı.

    Gol krallığı yarışında Trabzonsporlu futbolcu ile zirvede yer alan Gomis, ligdeki gollerinin 12'sini sarı-kırmızılı taraftarların önünde kaydetti.

    Galatasaray'ın sahasında Kayserispor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalyaspor ile oynadığı maçlarda ikişer gol atan Gomis, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Osmanlıspor müsabakalarında ise birer kez ağları havalandırdı.

    GOL ATTIĞI MAÇLARIN 10'UNDA GALİBİYET GELDİ
    Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in gol attığı 12 maçın 10'undan galibiyetle ayrıldı.

    Sarı-kırmızılı takım, Fransız futbolcunun fileleri havalandırdığı maçlarda 10 galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

    KUPADA DA 3 GOLÜ VAR
    Bafetimbi Gomis, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bu sezon forma giydiği 3 maçta 3 kez ağları havalandırdı.

    Kupada Bucaspor ile yapılan son 16 turu rövanş maçında bir gol atan Gomis, çeyrek final rövanşındaki Atiker Konyaspor müsabakasında ise 2 kez topu ağlarla buluşturdu.

    PROFESYONEL KARİYERİ
    Bafetimbi Gomis'in profesyonel kariyerindeki lig performansı şöyle:

    Sezon Takım Maç Süre Gol Süre (Dk)/Gol
    2004-05 Saint Etienne 6 87 0
    2005-06 Saint Etienne 24 836 2 418
    2006-07 Saint Etienne 30 1636 10 164
    2007-08 Saint Etienne 35 2524 16 158
    2008-09 Saint Etienne 36 2711 10 271
    2009-10 Olympique Lyon 37 2074 10 207
    2010-11 Olympique Lyon 35 2376 10 238
    2011-12 Olympique Lyon 36 2457 14 176
    2012-13 Olympique Lyon 37 2608 16 163
    2013-14 Olympique Lyon 33 2457 14 176
    2014-15 Swansea City 31 1642 7 235
    2015-16 Swansea City 33 1696 6 283
    2016-17 Olympique Marsilya 31 2606 20 130
    2017-18 Galatasaray 20 1637 17 96

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:20
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