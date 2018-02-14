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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Ndiaye transferindeki şok gerçek! 1,65 milyon Euro...

    Ndiaye transferindeki şok gerçek! 1,65 milyon Euro...

    Galatasaray devre arasında badou Ndiaye'yi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'ye sattı ama tartışma bitmedi.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:05
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