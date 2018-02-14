Ndiaye transferindeki şok gerçek! 1,65 milyon Euro...
Galatasaray devre arasında badou Ndiaye'yi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City'ye sattı ama tartışma bitmedi.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:05
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Sakat sakat 12 km koştu
Toplam 2
Yorum
Taner39 Gullianolu F:Bahçe mükemmel.İnşallah bir daha sakatlık yaşamaz.Gullianolu F.Bahçe kolay kolay maç kaybetmez.Derbilere 1-0 önde başlar.
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Konya, Bayern Münih’e güveniyor
Toplam 4
Yorum
bjkli üzgünüm :)
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Koşarak kazandı
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST GÖRÜYORSUNUZ NE KADAR ÇOK KOŞMUŞ PRES YAPMIŞ FENER. GÜYA BAŞAKŞEHİR OYNAMAMIŞ ESAS FENER OYNATMAMIŞ. ABDULLAH AVCI İYİKİ GS Lİ YOKSA YANDIK
Ndiaye transferindeki şok gerçek! 1,65 milyon Euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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