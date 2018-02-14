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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Terim'in planı

    Terim'in Kadıköy planı

    Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisine kadar puan kaybı istemiyor. Terim, Fenerbahçe maçına kadar oynanacak 4 maçı da kazanıp Kadıköy'e gitmenin planlarını yapıyor.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:25
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