Terim'in Kadıköy planı
Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisine kadar puan kaybı istemiyor. Terim, Fenerbahçe maçına kadar oynanacak 4 maçı da kazanıp Kadıköy'e gitmenin planlarını yapıyor.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:25
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Örnek adam
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Gece eğlencelerin de basına yakalanan dirar , umarız saha da yürümezsin.
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Jannsen seferberlİğİ
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Maalesef Jansen sezonu kapattı , şanssız bir sakatlık ve boşa giden paralar.
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Tam zamanı şimdi
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Siz Başakşehir maçı gibi oynayın yeter ki, taraftarlar her zaman sizin yanınız da olur.
Terim'in Kadıköy planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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