Terim'in Kadıköy planı

Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisine kadar puan kaybı istemiyor. Terim, Fenerbahçe maçına kadar oynanacak 4 maçı da kazanıp Kadıköy'e gitmenin planlarını yapıyor.