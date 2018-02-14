Fransızlar'ın Gomis ısrarı!
Son olarak Antalyaspor ağlarını iki kez sallayan tecrübeli oyuncu için ülke basınında çok anlamlı sözler kullanıldı. Fransa Milli Takımı kadrosunda düşünülmesi gerektiği de yazıldı.
EN ÇOK GOL ATAN FRANSIZ YILDIZ
Öte yandan 32 yaşındaki forvet, "En iyi 10 lig arasında en çok gol atan Fransız oyuncu" unvanını kaptı. Süper Lig'de 17 gole ulaşan Bafe'yi 16 golle Lyon'lu Fekir takip ediyor. Thauvin (14-Marsilya), Mbappe (9-PSG), Lacazette (9-Arsenal) ve Roux (9-Metz) ise onları izliyor. Bafetimbi Gomis, sezon başından beri 25 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu sınavlarda toplam 20 kez rakip ağları sarsarken, toplamda 5 asist de yaparak skor yükünü çekti. Bu performansıyla da Fransa Milli Takımı'na yeniden göz kırptı.
DİDİER DESCHAMPS'A BASKI VAR
Daha önce 12 kez milli formayı sırtına geçiren Bafetimbi Gomis, bu karşılaşmalarda 3 gol atmıştı. 2013'ten beri milli davet almıyor. Fransa Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Didier Deschamps'a Gomis'i aday kadroya çağırması konusunda büyük baskı var. Hücum hattında Griezmann, Mbappe ve Lacazette gibi yıldızları bulunan Horozlar'da Gomis'in bu yıl Rusya'da boy gösterip göstermeyeceği bilinmiyor. Deschamps daha önce Gomis'e çok da sıcak bakmadığını kamuoyuyla paylaşmıştı.
(Akşam)
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:01
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Sakat sakat 12 km koştu
Toplam 6
Yorum
barış fatih yıldız...
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Ndiaye transferindeki şok gerçek! 1,65 milyon Euro...
Toplam 3
Yorum
Bu ne şanssızlık Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'a sakın kızmayın. Bizim Mustafa Cengiz, Dursun Özbek ve Ünal Aysal'ı toplasak bir Aziz Yıldırım etmiyor.
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Ndiaye transferindeki şok gerçek! 1,65 milyon Euro...
Toplam 3
Yorum
Murat Hani 1 m. euro alacağından feragat etmişti. adam üste 1.650 euro alıp gitmiş. Nasıl iş bu.
Fransızlar'ın Gomis ısrarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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