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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    'ın ısrarı!

    Fransızlar'ın Gomis ısrarı!

    Son olarak ağlarını iki kez sallayan tecrübeli oyuncu için ülke basınında çok anlamlı sözler kullanıldı. Fransa Milli Takımı kadrosunda düşünülmesi gerektiği de yazıldı.

    'de 'a attığı 2 golle toplam gol sayısını 17'ye çıkaran 'ın yıldız golcüsü Bafetimbi 'in bu formu, ülkesi Fransa'da da dikkat çekiyor. , "Gomis tam bir gol sanatçısı. 20 dakika içinde Antalyaspor'a 2 gol atan Bafetimbi, takımını liderliğe taşıdı. Eski takımı Marsilya'yı da onu takımda tutmadığına pişman etti. Feghouli ise ona eşlik etti" yorumunu yaptı. France Football ise, "Gomis ne kadar doğru bir transfer olduğunu her hafta ispatlıyor. Marsiya açısından ne kadar da zor bir durum bu" satırlarına imza attı.

    EN ÇOK GOL ATAN FRANSIZ YILDIZ
    Öte yandan 32 yaşındaki forvet, "En iyi 10 lig arasında en çok gol atan Fransız oyuncu" unvanını kaptı. Süper Lig'de 17 gole ulaşan Bafe'yi 16 golle 'lu Fekir takip ediyor. Thauvin (14-Marsilya), Mbappe (9-PSG), Lacazette (9-Arsenal) ve Roux (9-Metz) ise onları izliyor. Bafetimbi Gomis, sezon başından beri 25 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu sınavlarda toplam 20 kez rakip ağları sarsarken, toplamda 5 asist de yaparak skor yükünü çekti. Bu performansıyla da Fransa Milli Takımı'na yeniden göz kırptı.

    DİDİER DESCHAMPS'A BASKI VAR
    Daha önce 12 kez milli formayı sırtına geçiren Bafetimbi Gomis, bu karşılaşmalarda 3 gol atmıştı. 2013'ten beri milli davet almıyor. Fransa Milli Takımı'nın Teknik Direktörü 'a Gomis'i aday kadroya çağırması konusunda büyük baskı var. Hücum hattında Griezmann, Mbappe ve Lacazette gibi yıldızları bulunan Horozlar'da Gomis'in bu yıl Rusya'da boy gösterip göstermeyeceği bilinmiyor. Deschamps daha önce Gomis'e çok da sıcak bakmadığını kamuoyuyla paylaşmıştı.

    (Akşam)

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:01
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