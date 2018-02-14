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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Zan ve Ateş feda dedi!

    Zan ve Ateş feda dedi!

    Galatasaray Futbol Akademisinde antrenör olarak görev yapacak olan eski futbolcular Necati Ateş ve 'ın büyük bir fedakarlıkta bulunduğu iddia edildi.

    Futbol Arena'nın haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü 'in isteği üzerine Futbol Akademisinde görev yapacak olan Galatasaray'ın eski yıldızları Necati Ateş ve 'ın, sarı kırmızılı kulüpten hiçbir ücret almayacağı ortaya çıktı.

    Altyapıda alt yaş kategorilerinde görev yapacak ve Fatih Terim'in isteği halinde tecrübe kazanmak adına zaman zaman Galatasaray A takımının idmanlarına da katılacak olan Necati Ateş ve Gökhan Zan sarı kırmızılı kulüpte bu görevi para almadan yapmayı kabul etti.

    Antrenör olarak tecrübe kazanmak ve Galatasaray kulübüne hizmet etmek adına Necati Ateş ve Gökhan Zan, kulübün içinde bulunduğu mali tablo nedeniyle bu önemli fedakarlığa imza attı.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:33
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