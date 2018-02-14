Zan ve Ateş feda dedi!
Galatasaray Futbol Akademisinde antrenör olarak görev yapacak olan eski futbolcular Necati Ateş ve Gökhan Zan'ın büyük bir fedakarlıkta bulunduğu iddia edildi.
Futbol Arena'nın haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in isteği üzerine Futbol Akademisinde görev yapacak olan Galatasaray'ın eski yıldızları Necati Ateş ve Gökhan Zan'ın, sarı kırmızılı kulüpten hiçbir ücret almayacağı ortaya çıktı.
Altyapıda alt yaş kategorilerinde görev yapacak ve Fatih Terim'in isteği halinde tecrübe kazanmak adına zaman zaman Galatasaray A takımının idmanlarına da katılacak olan Necati Ateş ve Gökhan Zan sarı kırmızılı kulüpte bu görevi para almadan yapmayı kabul etti.
Antrenör olarak tecrübe kazanmak ve Galatasaray kulübüne hizmet etmek adına Necati Ateş ve Gökhan Zan, kulübün içinde bulunduğu mali tablo nedeniyle bu önemli fedakarlığa imza attı.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:33
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İlk 4 takımına yenilmedi
Toplam 6
Yorum
TS61 Rıza hocanın amacı belli beraberlik
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Konya, Bayern Münih’e güveniyor
Toplam 3
Yorum
anadolu merak etmeyin bayern falan hikaye süper kupada maçında kupalarını aldığımız gibi bu maçtada 3 puanı alırız ;)
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İlk 4 takımına yenilmedi
Toplam 6
Yorum
İlk 4 takımına yenilmedi. 5 haftadır da kazanamıyor. çünkü puan 29 3 puan birden alırsa BJKnin üzerine çıkacak. bu hafta yine berabere 2 takım birden engellenecek
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