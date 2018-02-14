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    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Süper Lig'e yabancı damgası!

    Süper Lig'e yabancı damgası!

    Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasına yabancı futbolcular damgasını vurdu. Geride kalan haftada 24 gol atılırken, bunların 20'si yabancı oyunculardan geldi.

    Spor Toto Süper Lig'de 21'inci hafta geride kalırken yabancı futbolcular attıkları gollerle ön plana çıktı. Meşin yuvarlak ağlarla 24 kez buluşurken, Türk oyuncular sadece 4 gol attı.

    Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, haftayı kayıpsız geçerken bu üç takımın attığı 10 golün tamamı yabancı futbolculardan geldi. Bu hafta, Brezilya futbolcular attıkları gollerle öne çıktı. Sambacılar 8 gole imza attı. Anderson Talisca, Vagner Love ve Fernandao 2'şer gol atarken, Demir Grup Sivassporlu Robınho ve Aytemiz Alanyasporlu Douglas da birer kez fileleri havalandırdı.

    , Ömer Ali Şahiner, ve ise takımları adına bu hafta gol atan yerli oyuncular oldu.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:16
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