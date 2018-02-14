Süper Lig'e yabancı damgası!
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasına yabancı futbolcular damgasını vurdu. Geride kalan haftada 24 gol atılırken, bunların 20'si yabancı oyunculardan geldi.
Spor Toto Süper Lig'de 21'inci hafta geride kalırken yabancı futbolcular attıkları gollerle ön plana çıktı. Meşin yuvarlak ağlarla 24 kez buluşurken, Türk oyuncular sadece 4 gol attı.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, haftayı kayıpsız geçerken bu üç takımın attığı 10 golün tamamı yabancı futbolculardan geldi. Bu hafta, Brezilya futbolcular attıkları gollerle öne çıktı. Sambacılar 8 gole imza attı. Anderson Talisca, Vagner Love ve Fernandao 2'şer gol atarken, Demir Grup Sivassporlu Robınho ve Aytemiz Alanyasporlu Douglas da birer kez fileleri havalandırdı.
Umut Bulut, Ömer Ali Şahiner, Mustafa Yumlu ve Özer Hurmacı ise takımları adına bu hafta gol atan yerli oyuncular oldu.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:16
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İlk 4 takımına yenilmedi
Toplam 6
Yorum
TS61 Rıza hocanın amacı belli beraberlik
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Konya, Bayern Münih’e güveniyor
Toplam 3
Yorum
anadolu merak etmeyin bayern falan hikaye süper kupada maçında kupalarını aldığımız gibi bu maçtada 3 puanı alırız ;)
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İlk 4 takımına yenilmedi
Toplam 6
Yorum
İlk 4 takımına yenilmedi. 5 haftadır da kazanamıyor. çünkü puan 29 3 puan birden alırsa BJKnin üzerine çıkacak. bu hafta yine berabere 2 takım birden engellenecek
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