Dilmen Arda Turan gerçeğini anlattı

Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da Arda Turan ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Dilmen; "Arda, Barcelona'dan ayrılmaya karar vermişken Milan, Everton, Çin dedikoduları vardı. Ben Türkiye'ye dönersem, Galatasaray'a dönerim demişti. Ben de doğrusu o olur demiştim. Bir gün otururken, Mehmet Ağar katıldı bize. Birlikte oturduk. Sonra medya Mehmet Ağar ile alakalı haberler çıkarmaya başladı. Yazık, günahtır ya." ifadelerini kullandı."



"G.SARAY ARDA'YI ARAMADI"

G.Saray'ın Arda'yı aramadığını belirten Dilmen, "Başakşehir isterken, G.Saray'dan bir telefon gelse balıklama atlar gelirdi Arda. Özbek, bizim Arda'yı alacak paramız yok demişti. E teklif yaptınız mı siz Arda'ya? Arda, G.Saray'da 2,5 yıl için 10 milyon eksiğe oynardı." dedi.



"ARDA G.SARAY'I İSTEDİ AMA..."

Arda'nın G.Saray'a gelmek istemesine rağmen kendisine gösterilen tepkilere kızan Rıdvan Dilmen, "Arda, G.Saray'a gitmeyi çok istedi ama Galatasaray'dan bir teklif almadı. Arda, çok daha azına Galatasara'dan teklif alsa yine gider G.Saray'da oynar." dedi.