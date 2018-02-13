CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Dilmen gerçeğini anlattı

    Dilmen Arda Turan gerçeğini anlattı

    , 'ın G.Saray'a gelmek istediğini ancak teklif yapılmayınca 'e transfer olduğunu belirtti.

    , NTV Spor'da ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Dilmen; "Arda, 'dan ayrılmaya karar vermişken Milan, Everton, dedikoduları vardı. Ben 'ye dönersem, 'a dönerim demişti. Ben de doğrusu o olur demiştim. Bir gün otururken, katıldı bize. Birlikte oturduk. Sonra medya Mehmet Ağar ile alakalı haberler çıkarmaya başladı. Yazık, günahtır ya." ifadelerini kullandı."

    "G.SARAY ARDA'YI ARAMADI"
    G.Saray'ın Arda'yı aramadığını belirten Dilmen, " isterken, G.Saray'dan bir telefon gelse balıklama atlar gelirdi Arda. Özbek, bizim Arda'yı alacak paramız yok demişti. E teklif yaptınız mı siz Arda'ya? Arda, G.Saray'da 2,5 yıl için 10 milyon eksiğe oynardı." dedi.

    "ARDA G.SARAY'I İSTEDİ AMA..."
    Arda'nın G.Saray'a gelmek istemesine rağmen kendisine gösterilen tepkilere kızan Rıdvan Dilmen, "Arda, G.Saray'a gitmeyi çok istedi ama Galatasaray'dan bir teklif almadı. Arda, çok daha azına Galatasara'dan teklif alsa yine gider G.Saray'da oynar." dedi.

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Dilmen Arda Turan gerçeğini anlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN