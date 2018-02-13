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    13 Şubat 2018, Salı
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    Zirvedeki aslan %87.5 şampiyon!

    Zirvedeki aslan %87.5 şampiyon!
    , 21. hafta sonunda zirveye yükseldi. İstatistiklere göre de Cimbom şampiyonluk yolunu yarıladı! Sarıkırmızılılar, 18 takıma geçilen 34 haftalık maratonlarda 8 kez 21. haftayı lider kapadı ve bu 8 sezonun 7'sinde mutlu sona ulaştı. Yüzde 87.5 şampiyon olma oranına sahip Aslan tek fireyi 2009-10 sezonunda Rijkaard'la verdi. Terim ise 21. haftalarda lider olduğu 4 sezonda da şampiyonluk yaşadı.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 07:48
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