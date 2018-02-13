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    13 Şubat 2018, Salı
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    G.Saray'da belgeler konuşacak

    G.Saray'da belgeler konuşacak

    'da çarşamba günü Dedeman Otel'de gerçekleşecek olan şubat ayı olağan toplantısı, önemli anlara şahitlik edecek.

    Başkanı 'ın başkanlık edecek toplantıya G.Saray Başkanı 'nin yanı sıra eski başkan 'te katılacak.

    Toplantıda Başkan Cengiz, gelecek dönemle ilgili üyeleri bilgilendirecek ve kulübün mali yapısıyla ilgili son gelişmeleri aktaracak.

    Bu sırada eski başkan Dursun Özbek, kendisine yönelyilen suçlamalarla ilgili bir konuşma yapacağı ve belgelerle tek tek konuları aydınlatacağı belirtildi. Özbek dün kurmaylarıyla bir araya gelerek nasıl bir yol izleyeceklerini belirlemeye çalıştı.

    Eski başkanın otel konaklamalarıyla ilgili kulübe 6 milyon lira bağışta bulunduğunu belgeleriyle üyelere aktaracağı belirtildi. Diğer yandan transferlerle ilgili olarak yapılan eleştirilere ise yine belgeyle yanıt verileceği öğrenildi.(Milliyet)

    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:18
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