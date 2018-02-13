G.Saray'da belgeler konuşacak
Galatasaray'da çarşamba günü Dedeman Otel'de gerçekleşecek olan şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı, önemli anlara şahitlik edecek.
Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar'ın başkanlık edecek toplantıya G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'nin yanı sıra eski başkan Dursun Özbek'te katılacak.
Toplantıda Başkan Cengiz, gelecek dönemle ilgili üyeleri bilgilendirecek ve kulübün mali yapısıyla ilgili son gelişmeleri aktaracak.
Bu sırada eski başkan Dursun Özbek, kendisine yönelyilen suçlamalarla ilgili bir konuşma yapacağı ve belgelerle tek tek konuları aydınlatacağı belirtildi. Özbek dün kurmaylarıyla bir araya gelerek nasıl bir yol izleyeceklerini belirlemeye çalıştı.
Eski başkanın otel konaklamalarıyla ilgili kulübe 6 milyon lira bağışta bulunduğunu belgeleriyle üyelere aktaracağı belirtildi. Diğer yandan transferlerle ilgili olarak yapılan eleştirilere ise yine belgeyle yanıt verileceği öğrenildi.(Milliyet)
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:18
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FIFA bizi şaşırtmadı
Toplam 1
Yorum
Sabo UEFA ceza verirken İnfantino delikanlı adamdı şimdi ne olduda İnfantino yaramaz adam oldu tabii hep sizin istediğiniz gibi olacak değilmi
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Albayrak: Futbolcular 7 aydır para...
Toplam 6
Yorum
taraftar TFF duydun mu ? Ne gibi yaptırım uygulandı TFF ..
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21. hafta şampiyonu
Toplam 1
Yorum
taraftar bütün takımların hocaları Okan ,Hamza gibi Hocalar olsaydı dediğiniz doğru çıkardı.. Bakalım Kasımpaşa 'da ne olacak ?
G.Saray'da belgeler konuşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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