G.Saray'da belgeler konuşacak

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar'ın başkanlık edecek toplantıya G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'nin yanı sıra eski başkan Dursun Özbek'te katılacak.

Toplantıda Başkan Cengiz, gelecek dönemle ilgili üyeleri bilgilendirecek ve kulübün mali yapısıyla ilgili son gelişmeleri aktaracak.

Bu sırada eski başkan Dursun Özbek, kendisine yönelyilen suçlamalarla ilgili bir konuşma yapacağı ve belgelerle tek tek konuları aydınlatacağı belirtildi. Özbek dün kurmaylarıyla bir araya gelerek nasıl bir yol izleyeceklerini belirlemeye çalıştı.

Eski başkanın otel konaklamalarıyla ilgili kulübe 6 milyon lira bağışta bulunduğunu belgeleriyle üyelere aktaracağı belirtildi. Diğer yandan transferlerle ilgili olarak yapılan eleştirilere ise yine belgeyle yanıt verileceği öğrenildi.(Milliyet)