CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kolay maç olmayacak

    Kolay maç olmayacak

    son dönemde ’a karşı zorlanıyor

    Galatasaray , ligde 'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor. Rekabette Galatasaray'ın gerisinde olan Antalya, son dönemde ise rakibine kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray ile yaptığı son 20 maçtan 13'ünde puan almayı başardı. İki takım arasındaki son 20 lig maçında 7, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 9 maç da berabere bitti.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kolay maç olmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN