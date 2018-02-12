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    12 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Başın sağolsun Türkiyem

    Başın sağolsun Türkiyem

    'ın Senegal asıllı Fransız golcüsü Bafetimbi , Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı paylaştı.

    'in sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğrafta, Afrin'de dün şehit düşen 11 askerin isimleri ve Türk bayrağı yer aldı. 'in paylaşımında, "Başın sağ olsun Türkiyem" yazısı bulundu.

    Bafetimbi Gomis, paylaşımında, "Belki bizler için hayat devam ediyor ama 11 şehidin ailesinin evine ateş düştü. Tanrı'dan şehitlerimiz için rahmet, aileleri ve tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

    Sarı-kırmızılı futbolcunun paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni alırken, birçok takipçisi de yorumlarla Gomis'e teşekkür etti.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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