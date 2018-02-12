Ön liberoda kimi oynatacak?

Antalya maçı öncesi dikkatler, Galatasaray'ın oynadığı son 3 karşılaşmada 3 farklı ön libero sahaya süren Fatih Terim'de... Konya'da Donk-Selçuk Sivas'ta Tolga-Donk ve kupa rövanşında Selçuk-Donk ikilisine şans tanıyan ve ideal orta sahasını arayan tecrübeli çalıştırıcı kararını verdi. Son maçta Selçuk-Donk uyumundan memnun kalan Terim, Antalya karşısında da iki isme forma verecek