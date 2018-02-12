Kale Carrasso’nun

Galatasaray 'da sarı kart cezalısı kaleci Fernando Muslera, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in, bu sezon ilk kez lig maçında görev alamayacak Muslera'nın yerine Cedric Carrasso'ya kaleyi emanet etmesi bekleniyor. Eray'ın kupa maçlarındaki kötü performansı eleştirilere neden olmuştu.