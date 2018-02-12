Barış Şimşek ile 9 maçta puan kaybetti

İki takım arasındaki mücadeleyi Barış Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve ve Mehmet Metin yapacak. Şimşek, Galatasaray'ın bugüne kadar 22 karşılaşmasında düdük çaldı. Sarıkırmızılılar, söz konusu müsabakalarda 13 kez galibiyet alırken, 3 kez rakiplerine mağlup oldu. 6 maçta ise kazanan çıkmadı