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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Cimbom, 'a karşı zorlanıyor

    Cimbom, <a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a>'a karşı zorlanıyor

    , 'de yarınki rakibi 'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor.

    Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından 'ın çok gerisinde olan , son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 'de ile yaptığı son 20 maçtan 13'ünde puan almayı başardı.

    İki takım arasındaki son 20 lig maçında Galatasaray 7, 4 galibiyet aldı, 9 maç da berabere bitti.

    - Ligde 44. randevu

    Galatasaray ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 44. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 43 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

    Sarı-kırmızılıların attığı 81 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.

    Sezonun ilk yarısında Antalya'daki müsabaka 1-1 bitti.

    - Galatasaray'ın 7 yenilgisinden 4'ü İstanbul'da

    İki takımın İstanbul'da yaptığı 21 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 12-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 maçta da eşitliği bozamadı.

    Galatasaray, deplasmanda genelde başarılı sonuçlar aldığı Antalyaspor'a, sahasında ise 1984-1985'te 2-1, 1994-1995'te 3-0, 1995-1996 ve 2009-2010 sezonlarında 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

    Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 9 lig maçından 3'ünü Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

    Galatasaray'ın İstanbul'daki toplam 39 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.

    Geçen sezon İstanbul'daki maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:45
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