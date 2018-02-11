Cimbom, Antalyaspor'a karşı zorlanıyor
Galatasaray, Süper Lig'de yarınki rakibi Antalyaspor'u son yıllarda yenmekte zorlanıyor.
Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 20 maçtan 13'ünde puan almayı başardı.
İki takım arasındaki son 20 lig maçında Galatasaray 7, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 9 maç da berabere bitti.
- Ligde 44. randevu
Galatasaray ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 44. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 43 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların attığı 81 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.
Sezonun ilk yarısında Antalya'daki müsabaka 1-1 bitti.
- Galatasaray'ın 7 yenilgisinden 4'ü İstanbul'da
İki takımın İstanbul'da yaptığı 21 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 12-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 maçta da eşitliği bozamadı.
Galatasaray, deplasmanda genelde başarılı sonuçlar aldığı Antalyaspor'a, sahasında ise 1984-1985'te 2-1, 1994-1995'te 3-0, 1995-1996 ve 2009-2010 sezonlarında 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 9 lig maçından 3'ünü Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.
Galatasaray'ın İstanbul'daki toplam 39 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.
Geçen sezon İstanbul'daki maçı Galatasaray 3-1 kazandı.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:45
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Orman: "Bonservisini almak istiyoruz"
Toplam 1
Yorum
kartal abubakarda yapılan hata yapılmasın yaşı genç 20-25 milyon euru her neyse alınsın hemen milli takıma çağırılırsa ki öyle gözüküyor 80 eder
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Soldado’yu kesip Kane’i keşfettim
Toplam 2
Yorum
gıybet sherwood ayrıca soldado'yu alan fenerbahçe'ye de sabır dilediğini belirtti.
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Aysal: Para vermedik
Toplam 3
Yorum
gıybet parayı wesley'e verdiniz o da abisine verdi yani öyle mi?
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