Rekabette toplam galibiyet sayısı bakımından Galatasaray'ın çok gerisinde olan Antalyaspor, son dönemde ise rakibine kolay kolay mağlup olmuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de Galatasaray ile yaptığı son 20 maçtan 13'ünde puan almayı başardı.

İki takım arasındaki son 20 lig maçında Galatasaray 7, Antalyaspor 4 galibiyet aldı, 9 maç da berabere bitti.

- Ligde 44. randevu

Galatasaray ile Antalyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 44. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-1983 sezonunda başladı. Tarafların ligde yaptığı 43 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılıların attığı 81 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 44 gol kaydetti.

Sezonun ilk yarısında Antalya'daki müsabaka 1-1 bitti.

- Galatasaray'ın 7 yenilgisinden 4'ü İstanbul'da

İki takımın İstanbul'da yaptığı 21 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 12-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 maçta da eşitliği bozamadı.

Galatasaray, deplasmanda genelde başarılı sonuçlar aldığı Antalyaspor'a, sahasında ise 1984-1985'te 2-1, 1994-1995'te 3-0, 1995-1996 ve 2009-2010 sezonlarında 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 9 lig maçından 3'ünü Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

Galatasaray'ın İstanbul'daki toplam 39 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.

Geçen sezon İstanbul'daki maçı Galatasaray 3-1 kazandı.