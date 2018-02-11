Galatasaray'ın konuğu Antalyaspor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Antalyaspor'u konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Galatasaray'ın 41 puanı bulunurken, oynadığı maçların 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 9'unu kaybeden Antalyaspor ise 21 puana sahip.
Muslera yok
Galatasaray'da sarı kart cezalısı kaleci Fernando Muslera, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
Teknik direktör Fatih Terim'in, bu sezon ilk kez lig maçında görev alamayacak Muslera'nın yerine Cedric Carrasso'ya kaleyi emanet etmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Jason Denayer ile Fernando Reges de Antalyaspor karşısında görev yapamayacak.
Mariano ve Feghouli ceza sınırında
Galatasaray'da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, Antalyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 22. haftasındaki Kasımpaşa maçında görev alamayacak.
Sahasında 16 maçlık yenilmezlik serisi
Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 16 resmi maçta rakiplerine yenilmedi.
Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 16 resmi maçtan 14 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, evinde oynadığı son 12 lig maçında ise 11 galibiyet ve bir beraberlik aldı.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 09:46
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Bayern Münih kazanmaya devam ediyor
Toplam 2
Yorum
seda evt benle 7 enerjistle oynarsa böle oolur yinede schalkeye bi gol attirdim ya shcalke unutmus oyunu
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'2-0'dan sonra teslim olduk'
Toplam 2
Yorum
seda olursun tabi cünki tersi düzü bilmiyon kalen eksik korunuyo
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Olmuyor işte yapamıyoruz
Toplam 4
Yorum
KAPLAN ARKADAŞ TRABZONSPOR DİĞER TAKIMLARA BENZEMEZ TARAFTAR SAHİP ÇIKSIN DİYON DAHA NE YAPACAK TARAFDAR ÇIK AÇIK AÇIK SÖLEEEEEEEE
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