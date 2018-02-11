Terim'den flaş karar! G.Saray'da büyük değişim...
Sivasspor yenilgisiyle ligde geçen hafta liderliği elinin tersiyle iten Galatasaray'da Fatih Terim kadroda değişikliğe gidiyor...
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 08:34
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Bayern Münih kazanmaya devam ediyor
Toplam 2
Yorum
seda evt benle 7 enerjistle oynarsa böle oolur yinede schalkeye bi gol attirdim ya shcalke unutmus oyunu
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'2-0'dan sonra teslim olduk'
Toplam 2
Yorum
seda olursun tabi cünki tersi düzü bilmiyon kalen eksik korunuyo
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Olmuyor işte yapamıyoruz
Toplam 4
Yorum
KAPLAN ARKADAŞ TRABZONSPOR DİĞER TAKIMLARA BENZEMEZ TARAFTAR SAHİP ÇIKSIN DİYON DAHA NE YAPACAK TARAFDAR ÇIK AÇIK AÇIK SÖLEEEEEEEE
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