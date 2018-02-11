Beni sevenleri bırakıp gitmem
Çin’e gideceği iddia edilen Fransız yıldız, “Galatasaray’ı ve bana büyük sevgi gösteren taraftarları hayatta bırakmam. Tek hedefim şampiyonluk” dedi
ŞAMPİYONLUK YAŞAYACAĞIM
Menajeri Mendy'e de bu konuda bilgi veren Gomis, "Kariyerimin ilk şampiyonluk kupasına çok yakınım ve buna Galatasaray'da ulaşmak ve şampiyonluk yaşamak istiyorum. Ben şu an tamamen buna konsantreyim. Başka bir konuyla ilgilenmek istemiyorum" diyerek transfer tartışmalarının bitmesini istedi.
MARSİLYA'DA ARANIYOR
Galatasaray'da gollerine devam eden Befetimbi Gomis, Fransa'da da gündemden düşmüyor. L'Equipe, Gomis'in geçen sezon formasını giydiği Marsilya'da forvetlerin kötü performansını haber yaptı ve "Marsilya'nın hücum hattı, Bafetimbi Gomis'in gölgesinin ağırlığı altında" ifadesini kullandı.
YERİ DOLMADI
Gomis'i yollayan Marsilaya'nın tecrübeli forvetin yerine aldığı Kostas Mitroglou ve Valere Germain'in beklentilerin çok uzağında kaldığını yazan L'Equipe, kadrodaki bir diğer golcü Clinton Njie'nin de taraftarları memnun etmediğini belirtti. Gomis geçen sezon 31 lig maçında 20 gol atma başarısı göstermişti.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:21
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Amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
hacı ahmet ayıptır gunahtır amatorlerde neden saglık ekıplerı yok kardeşım? bu çoçukların birine birşey olduktan sonramı böle karar alcaksınız _?
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Büyük şüphe!
Toplam 3
Yorum
Tıbbiyeli Doktorum böyle hastalık görmedim bu ne ayak parmağından dolayı 3 litre su mu birikir?Hayrat mı bu adam,hayratsa ölmüşlerinin canına deysin
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‘Yeter ki bana yaklaş’
Toplam 4
Yorum
nejat olgun Ulan bırak sana yaklaşmayı,bir km uzağından geçen oyuncu futbolu unutuyor be.
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