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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Başkan ’ya gidiyor

    Başkan UEFA’ya gidiyor

    9 Mart’ta Komitesi ile masaya oturacak

    İki sezon önce Avrupa Kupalarından men cezası alan ve bir kez daha böyle bir yaptırım ile karşılaşmak istemeyen Galatasaray bu kez ipi sıkı tutuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, mevcut finansal, mali durumu, alacağı tedbirleri, çözüm formüllerini sunmak adına Finansal Fair Play komitesi ile bir araya gelecek. 9 Mart'ta Nyon'da gerçekleşecek olan görüşmede yapılacak sunum için çalışmalar başladı. Başkan Mustafa Cengiz kritik görüşmeye Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Burak Elmas ile birlikte katılacak.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:20
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