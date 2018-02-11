Başkan UEFA’ya gidiyor

9 Mart’ta Finansal Fair Play Komitesi ile masaya oturacak

İki sezon önce Avrupa Kupalarından men cezası alan ve bir kez daha böyle bir yaptırım ile karşılaşmak istemeyen Galatasaray bu kez ipi sıkı tutuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, mevcut finansal, mali durumu, alacağı tedbirleri, çözüm formüllerini sunmak adına Finansal Fair Play komitesi ile bir araya gelecek. 9 Mart'ta Nyon'da gerçekleşecek olan görüşmede yapılacak sunum için çalışmalar başladı. Başkan Mustafa Cengiz kritik görüşmeye Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Burak Elmas ile birlikte katılacak.