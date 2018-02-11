Sevilla'da forma bulamamaktan dolayı şikayetçi olan 28 yaşındaki 10 numara Ganso için Brezilya'dan flaş bir iddia geldi. Brezilyalı yıldız ile 10 takımın ilgilendiği ve bu takımların içinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de bulunduğu belirtildi