CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kale Carrasso’nun

    Kale Carrasso’nun
    Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Antalya maçında Cedric Carrasso kaleyi koruyacak. Teknik direktör , Atiker Konya maçında "Ciddiyetimizi göstermek için Muslera ile sahaya çıktık" derken Carrasso ve Eray'ı kulübede tutmuştu. Sivas maçında cezalı duruma düşen Muslera yarın yok. Terim, hatalı goller yemesi ve taraftarın tepkisini çekmesi nedeniyle Antalyaspor karşısında Fransız eldivene forma verecek.

    TAFO'YA EMANET
    Maç eksiği bulunan Carrasso, ve Fadıl Koşutan tarafından özel olarak Antalya maçına hazırlanıyor.

    1 GOL YEDİ
    Carrasso, 'ın Sivas Belediye'yi 5-1 yendiği karşılaşmada 90, Tuzla ile oynanan ve 5-0 kazanılan maçta ise 45 dakika forma giydi.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kale Carrasso’nun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN