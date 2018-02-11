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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Kadroda 4 değişiklik yapacak

    Kadroda 4 değişiklik yapacak
    Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkan Galatasaray, rotasını lige çevirirken evinde oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasını şansa bırakmak istemiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda en az 4 değişiklik yapması bekleniyor. Fe rnando Muslera'nın kart cezalısı olması nedeniyle kalede zorunlu değişikliğe gidecek olan Terim, stoper bölgesinde Hakan Balta'nın yerine Maicon'a, Linnes'in yerine Mariano'ya, kanatta Sinan'ın yerine ise Rodrigues'e yer verecek.

    Konya maçında etkili bir performans ortaya koyan , , Feghouli, Selçuk, Donk, Serdar ve Nagatomo, Antalyaspor maçında formalarını koruyacak.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:14
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