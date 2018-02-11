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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Aysal: Para vermedik

    Aysal: Para vermedik
    eski Başkanı , Sneijder'in transferinde ağabeyi Jeffrey'e 700 bin Euro vermediklerini açıkladı. Aysal, "2011-15 döneminde kulüp tarafından resmen açıklanmayan hiçbir futbolcu ve menajer ödemesi yapılmamıştır" dedi.
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:28
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