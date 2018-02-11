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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Serdar’la devam

    Serdar’la devam
    Konya maçında sakatlanan ve sahayı terk eden Serdar Aziz'den iyi haber geldi. Yapılan kontrollerin ardından milli oyuncunun durumunun ciddi olmadığı anlaşıldı. Dün takımla çalışan Serdar, yarınki maçta sahada olacak.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:01
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