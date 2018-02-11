CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    hatırası 2

    <a href="/index/kadikoy?id=9155a24d-f255-44c7-a3c4-7926ff2ea735" class="" rel="tag">Kadıköy</a> hatırası 2
    U16 Ligi derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Cimbom'a galibiyeti getiren golü Mustafa Kapı kaydetti. Maç sonrasında sarıkırmızılılar, ağabeyleri gibi ' Hatırası' yazarak galibiyet pozu vermeyi ihmal etmediler
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    hatırası 2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN