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    11 Şubat 2018, Pazar
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    5’te 5 yaparlar

    5’te 5 yaparlar
    , Sivas'a yenilerek sezonun en önemli haftasını avantaja çeviremedi. Neden? G.Saray'ın başında çok deneyimli bir hoca var: . G.Saray, Sivas'ı 3 puanla geçseydi büyük bir avantaj sahibi olmayacaktı. Niye? G.Saray, önümüzdeki 5 haftanın 4'ünü İstanbul'da oynuyor. Çıkacağı tek deplasman da Karabük. Normal bir G.Saray, 5'te 5 yapar. Sivas'ı da yenseydi puanı 44 oluyordu. 6 hafta sonra en yakın rakibinin 5-6 puan önünde olması sürpriz olmazdı. Bu fark G.Saray'dan ziyade rakiplerini krize sokardı ki şampiyonluk yolundaki en büyük avantajlardan biri rakiplerin umutsuzluğudur. Bir fırsatı kaçırdılar ama rüzgarı yeniden yakalama ihtimalleri çok yüksek...

    Mini yorum: Mustafa Denizli
    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:11
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