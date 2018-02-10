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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Odeabank, Kaf Kaf'ı devirdi

    Galatasaray Odeabank, Kaf Kaf'ı devirdi

    Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında evinde karşılaştığı ’yı 98-82’lik skorla mağlup etti.

    Karşılaşmaya iki takım hücum da etkili başlarken, Odeabank Hardy, 'da da Waters takımının sayı yükünü çekti ve ilk 5 dakika 13-13 ile geçildi. Daha sonra savunmada rakibini durduran sarı-kırmızılılar, son anlarda Ege ve Göksenin'in basketleri periyodu 25-20 önde tamamladı.

    İkinci periyodun başında Ege ve Juskevicius'un hücumdaki etkisi ile Galatasaray, skoru 31-22'ye getirdi. Daha sonra üst üste Juskevicius ile sayılar bulan sarı-kırmızılılar farkı 12'ye çıkardı: 36-24. Karşıyaka, Jones, Metin ve Kenndy'in basketleri ile farkı azalttı: 39-30. Galatasaray, son anlarda Juskevicius ve Hendrix basketleri ile devreye 49-38 önde girdi.
    Üçüncü periyoda Waters ve Jones sayıları ile başlayan Karşıyaka, 9-0'lık seri ile farkı azalttı: 49-47. Waters ve Jones ikilisinden basketler bulmaya devam kırmızı-yeşilliler, skoru 51-51'e getirdi. Haryd ve Taylor ile karşılık veren Galatasaray 7-0'lık seri yakaladı: 58-51. Son dakikalarda Summers, Göksenin ve Taylor ile hücumda etkili olan sarı-kırmızılılar, periyodu 71-62 üstün tamamladı.
    Son periyota Juskevicius ve Summers'ın sayılarıyla başlayan Galatasaray, skoru 78-66'ya getirdi. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde Karşıyaka, farkı kapatmaya çalışsa da sarı-kırmızılılar iyi oyunuyla parkeden 98-82'lik skorla galip ayrıldı. Müsabakanın en skoreri Karşıyaka'da 28 sayı ile oynayan Waters olurken, Galatasaray'da da Hardy 21 sayı ile takımına katkıda bulundu.

    Bu maçla birlikte Galatasaray ligdeki 7. galibiyetini elde ederken, Pınar Karşıyaka ise 12. mağlubiyetini aldı.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:19
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