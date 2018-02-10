Galatasaray Odeabank, Kaf Kaf'ı devirdi
Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka’yı 98-82’lik skorla mağlup etti.
İkinci periyodun başında Ege ve Juskevicius'un hücumdaki etkisi ile Galatasaray, skoru 31-22'ye getirdi. Daha sonra üst üste Juskevicius ile sayılar bulan sarı-kırmızılılar farkı 12'ye çıkardı: 36-24. Karşıyaka, Jones, Metin ve Kenndy'in basketleri ile farkı azalttı: 39-30. Galatasaray, son anlarda Juskevicius ve Hendrix basketleri ile devreye 49-38 önde girdi.
Üçüncü periyoda Waters ve Jones sayıları ile başlayan Karşıyaka, 9-0'lık seri ile farkı azalttı: 49-47. Waters ve Jones ikilisinden basketler bulmaya devam kırmızı-yeşilliler, skoru 51-51'e getirdi. Haryd ve Taylor ile karşılık veren Galatasaray 7-0'lık seri yakaladı: 58-51. Son dakikalarda Summers, Göksenin ve Taylor ile hücumda etkili olan sarı-kırmızılılar, periyodu 71-62 üstün tamamladı.
Son periyota Juskevicius ve Summers'ın sayılarıyla başlayan Galatasaray, skoru 78-66'ya getirdi. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde Karşıyaka, farkı kapatmaya çalışsa da sarı-kırmızılılar iyi oyunuyla parkeden 98-82'lik skorla galip ayrıldı. Müsabakanın en skoreri Karşıyaka'da 28 sayı ile oynayan Waters olurken, Galatasaray'da da Hardy 21 sayı ile takımına katkıda bulundu.
Bu maçla birlikte Galatasaray ligdeki 7. galibiyetini elde ederken, Pınar Karşıyaka ise 12. mağlubiyetini aldı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 22:19
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Olay Belhanda iddiası! Bonservisi...
Toplam 19
Yorum
LİVERPOOL ULAN DURSUN ÖZBEK SENDEN Bİ CACIK OLMAZ DERDİM TS 'Lİ OLARAK GS Yİ SOYDUĞUN İÇİN TBRKLER DURSUN ÖZBEK LEVENT NAZİFOĞLU GS NİN 10 MLYONUNU ÇA
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"Kocaman'ın son maçı olur"
Toplam 12
Yorum
5326357423 ali koç gelince zaten son maçı olacak, ha bugün ha yarın
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Aziz Yıldırım hoca oluyor
Toplam 7
Yorum
5326357423 kulüpten bi gidemedi arkadaş! halen nasıl kalırım peşinde!
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