Terim İtalyanlara o futbolcuyu övdü!
Roma formasıyla ilk golünü geçtiğimiz hafta kaydeden Cengiz Ünder'i milli takımdan eski hocası Fatih Terim anlattı.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:48
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
KMehmet Avrupadaki takimlar nasil kaldiriyor bu mac trafigini gidip sorsun ona göre antrenman planini degistirsin.
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
cahilliğin bukadarı sanki sizin takım gidecektide bjk engel oldu lafa bak sz hangi dandik takıma elendiniz de gidemediniz sen bana onu hatırlatıver bi
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Sizce Beşiktaş'ın maç tarihlerinde değişiklik yapılmalı mı?
Toplam 9
Yorum
bjkli 3 takıma daha şans verilmişti, ama mahalle takımlarına elendikleri için, sadece süt kupasında mücadele edebiliyorlar.
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