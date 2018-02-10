Müfit Hoca altyapıya döndü
Galatasaray'da Ali Yavaş'ın ardından Müfit Erkasap da altyapıya geri döndü. Fatih Terim'in futbol takımının başına gelişiyle yaşanan değişikliğin son ayağı Erkasap oldu. Terim'in eski ekibinden olan Erkasap, altyapıda teknik sorumlu olacak. Ali Yavaş ise idari sorumlu olarak görev yapacak. Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu Necati Ateş de geçtiğimiz günlerde Terim'in ekibine dahil olmuştu. Necati, Galatasaray Futbol Akademisi'nde eğitmen olarak görev alacağını duyurdu.
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Umursamazlıktan iyi!
Toplam 11
Yorum
göz göz fenerin 2 kalecisini topla..yarım beto etmez.
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
NANE NANE TUTANIN BECERİKSİZ ATANIN KEBAPÇI DA..BİR DE HAKEM DE SUÇ ARARLAR..
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Namoğlu: Müdahale yok
Toplam 12
Yorum
eyyyönetimm beto gibi kalecin olsaydı bugün kimse hakem cart curt etmezdi..iğneyi kendine batıracan..
Müfit Hoca altyapıya döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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