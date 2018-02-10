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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Müfit Hoca altyapıya döndü

    Müfit Hoca altyapıya döndü
    'da 'ın ardından Müfit Erkasap da altyapıya geri döndü. 'in futbol takımının başına gelişiyle yaşanan değişikliğin son ayağı Erkasap oldu. Terim'in eski ekibinden olan Erkasap, altyapıda teknik sorumlu olacak. Ali Yavaş ise idari sorumlu olarak görev yapacak. Sarı-kırmızılı takımın eski oyuncusu Necati Ateş de geçtiğimiz günlerde Terim'in ekibine dahil olmuştu. Necati, Galatasaray Futbol Akademisi'nde eğitmen olarak görev alacağını duyurdu.
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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