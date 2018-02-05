G.Saray'da iki şok birden!
Galatasaray, Sivasspor deplasmanında altın değerindeki 3 puanın yanında 2 yıldızını da kaybetti.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 08:16
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Mahmut Uslu'dan flaş sözler!
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Yorum
Gerçek fb'li Mehmet Aziz bey gerçektn fbyi seviyorsa kendisiyle birlikte Aykutu ve ekibini alır gider,takımı bir anadolu kullubünden daha aşağılara çekti yeter.
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Bu fırsat kaçmaz
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Lazogli Teknik direktørum Riza Calimbay sana sesleniyorum duuuuy sesimi lutfen! Trabzonspor 'un ruhunda korkak oynama yoktur ! Dik oynat lutfen!
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Tudor’a gönderme
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Yorum
Sistem yok taktik yok Saçma sapan Tudorla uğraşmayı bırak da işine bak hoca. Adam tamamı yeni ve hiç kamp yapmamış takımla ilk 8 maçta milleti maymun etti.
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