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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    G.Saray'da iki şok birden!

    G.Saray'da iki şok birden!

    Galatasaray, Sivasspor deplasmanında altın değerindeki 3 puanın yanında 2 yıldızını da kaybetti.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:16
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