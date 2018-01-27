Kwadwo Asamoah seferberliği
Ara transfer dönemi kapanmayan en az bir sol bek transferi için çare arayan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, tüm şartlarını zorlayarak Fatih Terim'e Kwadwo Asamoah sürprizi yapmak istiyor. Juventus'ta forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki Ganalı yıldız, sadece sol bek olarak değil orta sahanın solunda da görev yapıyor. Bu sezon 9'u ilk 11 olmak üzere 11 resme maçta forma giyen Asamoah'ın piyasa değeri yaklaşık 12 milyon euro civarında. Sarı-kırmızılıların İtalyan ekibine, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunması bekleniyor.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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