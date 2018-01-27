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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    seferberliği

    Kwadwo Asamoah seferberliği
    Ara dönemi kapanmayan en az bir sol bek transferi için çare arayan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, tüm şartlarını zorlayarak 'e Kwadwo Asamoah sürprizi yapmak istiyor. 'ta forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki Ganalı yıldız, sadece sol bek olarak değil orta sahanın solunda da görev yapıyor. Bu sezon 9'u ilk 11 olmak üzere 11 resme maçta forma giyen Asamoah'ın piyasa değeri yaklaşık 12 milyon euro civarında. Sarı-kırmızılıların İtalyan ekibine, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sunması bekleniyor.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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