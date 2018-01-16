Hakan Balta geri döndü
Galatasaray'da sezon başında teknik direktör Igor Tudor'un raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Hakan Balta'nın lisansı çıkarıldı.
Igor Tudor döneminde kadronun dışında kalan Hakan Balta, Fatih Terim'in gelişiyle birlikte kadroya girdi. Tecrübeli oyuncunun lisansı TFF tarafından çıkarıldı. Hakan Balta'nın forma giymesi için önünde herhangi bir engel bulunmuyor.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 15:23
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Sol beki Taffarel getiriyor!
Toplam 3
Yorum
salim hadi nerde ya takıma uyum alışma geç kalıyor tafo
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Fatih Terim kararını verdi! Donk...
Toplam 2
Yorum
zeki donk çok yumuşak kalır tolga oynamalı orda!
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Latovlevici ayrılık iddialarına yanıt verdi
Toplam 1
Yorum
zoppa yenimi anladın imparator! sağlam bir sol bek şart kampa yetişmeliydi geç kalıyorsunuz.
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