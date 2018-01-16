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    16 Ocak 2018, Salı
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    geri döndü

    <a href="/index/hakan-balta?id=f7a1e4e2-dcbb-4dda-a24f-bfeb02c698f9" class="" rel="tag">Hakan Balta</a> geri döndü

    'da sezon başında teknik direktör Igor 'un raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan 'nın lisansı çıkarıldı.

    Igor döneminde kadronun dışında kalan , 'in gelişiyle birlikte kadroya girdi. Tecrübeli oyuncunun lisansı tarafından çıkarıldı. 'nın forma giymesi için önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:23
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