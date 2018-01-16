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    16 Ocak 2018, Salı
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    çıldırdı

    Feghouli çıldırdı
    CİMBOM'un Tuzlaspor ile oynadığı maçın 74. dakikasında Sofiane 'ye faul yapıldı. Hakem düdük çalmayınca Cezayirli yıldız sinirlendi. Arkadan rakibine sert bir müdahalede bulundu. Kırmızı karttan kurtulan Feghouli'yi teknik direktör Fatih Terim hemen kenara aldı. Yardımcısı onu sakinleştirmeye çalıştı.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:47
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