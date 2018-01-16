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    16 Ocak 2018, Salı
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    Formaları bantladılar

    Formaları bantladılar
    Tuzlaspor'un yeni transferlerinden ilk 11'de maça başlayan isimlerden bazılarının forma numaraların altında yazan isimler bantla kapatılar forma giydiler. Tuna, Mehmet Çakır ve Can başka isimlerin yer aldığı formaların üzerini bantlayarak oynadılar.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:46
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