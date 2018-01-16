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    16 Ocak 2018, Salı
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    Haspolatlı ve Erdoğan izledi

    Haspolatlı ve Erdoğan izledi
    'ın eski futbolcuları Cihan Haspolatlı ve Murat Erdoğan da mücadeleyi takip etti. Tuzlaspor'un sahibi olan iki eski futbolcu, sarı-kırmızılı teknik heyetle de bir süre sohbet etti. ve yardımcıları, Tuzlaspor'a sezonun ikinci bölümünde başarılar diledi.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:45
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