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    16 Ocak 2018, Salı
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    Foto muhabiri

    Foto muhabiri Maicon
    'ın Brezilyalı stoperi Roque ilk yarıda oynadı, ikinci devrede kenara geldi. Saha kenarında antrenman yapmaya devam eden Sambacı bir ara foto muhabirlerden makinesini aldı. Gülerek takım arkadaşlarının fotoğraflarını çekti.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:43
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