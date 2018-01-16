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    16 Ocak 2018, Salı
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    'a kızdı

    Periscope'a kızdı
    MAÇI izleyen az sayıdaki taraftardan biri 'tan canlı yayın açtı. Kulübenin hemen arkasındaki taraftar bir ara 'e seslenip "Hocam Kayseri'ye el sallar mısın" diye bağırdı. Maç sırasındaki bu isteğe kızan deneyimli hocanın isteğiyle taraftar Periscope yayınını kapattı.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:43
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