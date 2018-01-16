Aslan gol şov yaptı
Viitorul’un ardından dün Tuzla ile karşılaşan Cimbom rakibini rahat geçti. Tüm goller ilk yarıda geldi. Gomis, Selçuk, Rodrigues (2) ve Denayer fileleri sarsan isimlerdi
İDARE ETTİLER
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ikinci yarı takımı değiştirdi. Yasin, Feghouli, Ryan Donk, Younes Belhanda, Serdar Aziz gibi isimlerin forma giydiği devreden gol sesi çıkmadı. Cimbom, Antalya'daki ikinci hazırlık maçını 5-0 kazandı.
NASIL OYNADILAR?
MUSLERA
Kampın en çalışkan oyuncuları arasında yer alan Muslera'ya çok fazla top gelmedi. İdman maçlarında bile çok daha fazla kurtarış yapan Muslera geriden arkadaşlarına verdiği taktik ile oyun kurmaya çalıştı
TOLGA
Fernando'nun yokluğunda orta sahada daha fazla sorumluluk alan Tolga, Selçuk ile iyi bir ikili oluştırdu. Sürekli olarak oyunun kontrolünü sağlayıp savunmaya da çok yardımcı oldu.
SELÇUK
İlk maçta başarılı bir performans sergileyen Selçuk İnan, iyi futbolunu sağ ayağı ile 90'a attığı güzel frikik golü ile süsledi. Arada top kayıpları yapsa da kaptan yeniden dümene geçeğinin sinyallerini verdi.
H. BALTA
Hagi'nin takımı Viitorul'a karşı 9 ay sonra maça çıkan Hakan Balta dün de Rodrigues'e al da at dediği adrese teslim asisti ile göz doldurdu. Henüz sol
bek transferi yapılmamasına "Ben buradayım" mesajı verdi.
?RODRİGUES
Fatih Terim'in çok şey beklediği oyuncu attığı 2 golün dışında şık çalımları ve hızlı çıkışları ile maçın yıldızıydı. 2. hazırlık maçında da sınıfı geçti hazır göründü. Süratli oyuncuları seven Terim'in gözdelerinden.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 22:42
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123654 beşiktaşlılar üzgün..
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