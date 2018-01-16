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    16 Ocak 2018, Salı
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    Aslan gol şov yaptı

    Aslan gol şov yaptı

    Viitorul’un ardından dün Tuzla ile karşılaşan Cimbom rakibini rahat geçti. Tüm goller ilk yarıda geldi. , Selçuk, (2) ve Denayer fileleri sarsan isimlerdi

    SARI-kırmızılılar, 'da önceki gün Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Viitorul'u 2-0 mağlup etmişti. Aslan dün de Tuzlaspor ile karşılaştı. Galatasaray maça adeta golle başladı. 30. saniyede Gomis muhteşem bir vuruşla skoru 1-0 yaptı. 7. dakikada bu kez Selçuk frikikten harika bir gol attı: 2-0. Sarıkırmızılıların gol şovu 9. dakikada Rodrigues ile devam etti. Ndiaye'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Rodrigues rahat bir şekilde fileleri havalandırdı: 3-0. 3 dakika sonra Cimbom atağa çok hızlı çıktı, Hakan Balta arka direğe nefis kesti, kafayla skoru 4-0 yapan golü kaydetti. 25'te Tuzla en ciddi atağını yakaladı. Emre'nin vuruşunda Muslera karşı karşıya ayağıyla çıkardı. 33'te Rodrigues kaçırdı. 37'de Tuzla karambolden golü bulamadı. 42'de Denayer kornerde önünde kalan meşin yuvarlağı topukla ağlara yolladı: 5-0.

    İDARE ETTİLER
    Galatasaray Teknik Direktörü , ikinci yarı takımı değiştirdi. Yasin, Feghouli, , Younes Belhanda, gibi isimlerin forma giydiği devreden gol sesi çıkmadı. Cimbom, Antalya'daki ikinci hazırlık maçını 5-0 kazandı.

    NASIL OYNADILAR?

    MUSLERA
    Kampın en çalışkan oyuncuları arasında yer alan Muslera'ya çok fazla top gelmedi. İdman maçlarında bile çok daha fazla kurtarış yapan Muslera geriden arkadaşlarına verdiği taktik ile oyun kurmaya çalıştı

    TOLGA
    'nun yokluğunda orta sahada daha fazla sorumluluk alan , Selçuk ile iyi bir ikili oluştırdu. Sürekli olarak oyunun kontrolünü sağlayıp savunmaya da çok yardımcı oldu.

    SELÇUK
    İlk maçta başarılı bir performans sergileyen , iyi futbolunu sağ ayağı ile 90'a attığı güzel frikik golü ile süsledi. Arada top kayıpları yapsa da kaptan yeniden dümene geçeğinin sinyallerini verdi.

    H. BALTA
    Hagi'nin takımı Viitorul'a karşı 9 ay sonra maça çıkan dün de Rodrigues'e al da at dediği adrese teslim asisti ile göz doldurdu. Henüz sol
    bek transferi yapılmamasına "Ben buradayım" mesajı verdi.

    ?RODRİGUES
    Fatih Terim'in çok şey beklediği oyuncu attığı 2 golün dışında şık çalımları ve hızlı çıkışları ile maçın yıldızıydı. 2. hazırlık maçında da sınıfı geçti hazır göründü. Süratli oyuncuları seven Terim'in gözdelerinden.

    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:42
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