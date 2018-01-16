Tepki oyları Cengiz'e gider
Başkan Özbek için imza toplayanlar liste yapmak yerine Yarsuvat’a koşmuştu. Oysa ki 1200 imza içinden bir değil, beş yönetim modeli çıkardı
LEVENT TÜZEMEN CEVAPLADI
Seçimde gerilim olmaz. Olacak tek şey tepki oylarının hepsi başkan adayı Mustafa Cengiz'e gider
?Tudor, Belhanda'ya daha defansif bir rol biçmişti. Terim ise Göztepe ve Viitorul maçlarında forvete yakın oynattı. ? Tudor, G.Saray'da futbolcuların alışık oldukları yerlerde oynamalarına asla izin vermedi. Sadece Muslera ve Gomis kaleci ve santrfor olarak görev yapabildi. Çünkü Tudor kafayı sistemlere takmıştı. Her ne kadar Hırvat hoca "Sayılara ve sistemlere inanmam" dese de G.Saray'ı "Üçlü defans, dörtlü savunma, kanatsız oynatma" gibi denemelere tabi tuttu ve elindeki kadronun yapısı üzerinde sık sık oynayarak takım anlayışını yerle bir etti. Belhanda ofansif yönüyle daha çok ön plana çıkacaktır. Çünkü Terim oyuncularından en üst verimi almayı hedefler ve oyuncularının yerleriyle ihtiyaç duymadığı sürece oynamaz. Belhanda'yı hücum hattına yakın oynatmak çok akıllıca davranış. Faslı oyuncu Tudor'un anlayışında geriye fazla geldiği için hücuma giderken güçsüz kalıyordu. Belhanda takım oyunu içerisinde mutlaka savunmaya da destek verecektir ama asıl görevi G.Saray'ın hücumlarını organize etmek, gol üretip gol attırmaktır.
4 ayda 2 ameliyat geçiren Latovlevici hazır değil. Terim, Carole'ü de istemiyor. Ne olacak? Hakan Balta'nın affedilmesi Terim'in elini güçlendirecektir. G.Saray'da Balta'nın dönüşüne kadar sol stoper yoktu. Maicon, Serdar, Ahmet Çalık ve Denayer sağ stoper oynama özelliklerine sahip. Hakan Balta sol stoper oynayabilir gerektiğinde ve rakibe göre sol bekte görev yapabilir. Eğer sol beke bir transfer yapılmayacaksa bu görevi Linnes üstlenebilir. Bence G.Saray'ın Emre Mor gibi uçup giden hızlı bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Eğer Emre kiralanırsa sadece G.Saray'da değil, ligde de ciddi bir fark yaratır. Hatırlatayım; Bruma geçen sezon G.Saray'ın en etkili hücum oyuncusuydu. Tudor kafayı Bruma'ya takmasaydı G.Saray ligde puan olarak daha üstlerde olurdu. Yani Bruma modeli gibi bir oyuncuya ihtiyaç var.
KOLAY OLANI YAPTILAR
Özbek sert muhalefete ilk kez aynı şekilde yüklendi, "tüydü" dedi. Seçimde gerilim olur mu? G.Saray'da Başkan Dursun Özbek'i eleştirenler hatta imza toplayanlar bir başkan ve yönetim oluşturarak seçime girebilirlerdi. Özellikle imzaların başını çekenler sorumluluk almayıp eski başkan Duygun Yarsuvat'a gidip "Gel seçime gir, seni destekliyelim" talebinde bulundular. Oysa Yarsuvat Yönetimi 6 saat içinde oluşturulmuştu. Yönetim kurmayanlar hiç "zaman yoktu" gibi bahaneye sığınmasınlar. Çünkü 1200 imzanın içinden bir değil beş yönetim modeli çıkardı. Ancak G.Saray'a yakışan bir seçim olmalıdır. Başkan Özbek'in eleştirilerden dolayı üzüldüğünü biliyorum. G.Saray'ın yürüyen projeleri adına 2020 yılına kadar görevde kalmayı da planladığını biliyorum. Ancak bu seçim süreci içerisinde söylemlerle ve eylemlerle seviyeyi düşürmemek gerekir. Seçimde bir gerilim olacağını düşünmüyorum. Mayıs'ta yapılacak seçimin Ocak'a çekilmesi camianın içinde huzursuzluk yarattı. Bu yüzden Cumartesi günü yapılacak seçimde Özbek'e tepki gösterenlerin oyları başkan adayı Mustafa Cengiz'e gidecektir.
Terim ile anlaşma 1.5 yıllık. Sonrasında CEO veya Sportif Direktör olarak devam eder mi? Fatih Terim'in yaşam biçimi sahanın içinde olmaktır. Ceo veya sportif direktör anlayışı Terim için geçerli olmaz. Ayrıca Terim'in yaşı, bilgisi ve tecrübesi hala teknik direktörlük yapabilecek güçtedir. Elmander, Necati'nin dışında Hasan Şaş, Ümit Davala ve Taffarel gibi başarıyı yaşamış isimleri bir araya toparlaması G.Saray'da 3 yıldır unutulan şampiyonluk ruhunun G.Saray'ya gelmesini sağlayacaktır. Ayrıca Terim kendisinden sonra Galatasaray'da görev yapacak veliahtları da hazırlamalıdır.
ARDA DOĞRU ADRESTE
Arda, kariyerine Başakşehir'de devam edecek. Doğru tercih mi? Gönlüm Arda'nın dünyanın en büyük kulübü olan Barcelona'da devam etmesinden yanaydı. Ama Arda büyük bir hata yaparak Messi'yle uzun yıllar birlikte oynama imkanını elinin tersiyle itti. Yaş 31… Arda'nın Avrupa'ya yeniden dönüşünün zor olacağına inanıyorum. Ama futbol hayatını devam ettirmek adına Başakşehir'i seçmesini doğru buluyorum. Çünkü Abdullah Avcı, Arda'yı 12 yaşından beri tanıyor. Ayrıca Abdullah hoca büyük kulüplerin 'misyonu doldu' anlayışıyla yolladığı yerli ve yabancı oyuncuları Başakşehir'de yeniden ayağa kaldırdı. Arda da özlediği futbolu Başakşehir'de doyasıya yaşayacaktır.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 22:37
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Arda Turan’ın forma numarası belli oldu
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Sedat Toprak Para için gelecekse galatasaray hıc gelmesın saten acıkladı başkan para için Başakşehiri secti ! net 7 milyona auro! 28 tirilyon sonucta !
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Trabzonspor, KAP'a bildirdi!
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DOGRUCU TS nin borcu 1 milyar lira ve bitik SOSA ya verilen milyonlarca EURO ...
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123654 beşiktaşlılar üzgün..
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