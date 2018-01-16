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    16 Ocak 2018, Salı
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    Aküzüm’den imalı mesaj

    Aküzüm’den imalı mesaj
    Yönetici Ural Aküzüm, Liverpool- M. City arasında oynanan maçta görev alan ve taraftarı olduğu bilinen İlkay Gündoğan ile Emre Can'a bir tweet attı. "Aslan gibi Galatasaraylı kardeşlerim dünya futbolunun zirvesinde" diyen Aküzüm'ün paylaşımı ve #galatasaraylılarkardeştir hashtagi kullanması Arda Turan'a gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı. 4-3 Liverpool'un kazandığı maçta 90 dakika oynayan İlkay bir gol attı.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:37
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