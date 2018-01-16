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    16 Ocak 2018, Salı
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    Arda'yı istemediler

    Arda'yı istemediler

    , 20 Ocak’taki genel kurula katılmayacağını açıkladı

    'ın eski yöneticisi , Başkan 'e en iyi cevabı genel kurulun vereceğini söyledi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Kıran, "Dursun Özbek, sürekli bir şeyler söylüyor ama olmuyor. Genel kurul gerekli cevabı verecektir. Ben seçimde oy kullanmayacağım, oy verecek bir aday yok. 'in bir gücü yok" dedi. Kulübün gidişatının iyi olmadığını belirten Kıran, "Galatasaray'da bir kriz var, Dursun Özbek iyi bir tablo çizmeye çalışıyor ama görüntü iyi değil. Hatırlayalım Galatasaray Oteli'ni de 3 sene önce bitiriyorlardı. Ama halen bitmedi. Tüzük ne diyorsa odur ve yönetimin bu tüzüğe saygı göstermesi gerekiyordu. Ben kısa bir süre içinde tekrar seçim olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

    Başkan Özbek, "Ekonomik sebepler nedeni ile Başakşehir'i tercih etti" diyerek Arda'yı hedef alırken Kıran, aynı düşüncede değil... Özbek'in 'paramız yok' demekten bir şansı olmadığını ifade eden Kıran, "Terim'den kaynaklı G.Saray'ın bir hamle şansı yoktu. Ben, G.Saray'ın teşebbüs yaptığına inanmıyorum. Sonuçta Arda'nın Terim'le arası bozuk" değerlendirmesini yaptı. Transfer konusunda 'in kulübe yardımcı olacağına inandığını belirten Kıran sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi cebinden transferler yapabilir. Geçmişte Galatasaray basketbol takımlarına bile paralar vermiştir. Terim iyi bir Galatasaraylı onun elinden geleni yapacağına inanıyorum. Fatih Terim ile ligin 2. yarısında başka bir takım izleyeceğiz. Fenerbahçe maçlarında bile takımın havası değişecektir."
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:29
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