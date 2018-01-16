Arda'yı istemediler
Turgay Kıran, 20 Ocak’taki genel kurula katılmayacağını açıkladı
Başkan Özbek, "Ekonomik sebepler nedeni ile Başakşehir'i tercih etti" diyerek Arda'yı hedef alırken Kıran, aynı düşüncede değil... Özbek'in 'paramız yok' demekten bir şansı olmadığını ifade eden Kıran, "Terim'den kaynaklı G.Saray'ın bir hamle şansı yoktu. Ben, G.Saray'ın teşebbüs yaptığına inanmıyorum. Sonuçta Arda'nın Terim'le arası bozuk" değerlendirmesini yaptı. Transfer konusunda Fatih Terim'in kulübe yardımcı olacağına inandığını belirten Kıran sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi cebinden transferler yapabilir. Geçmişte Galatasaray basketbol takımlarına bile paralar vermiştir. Terim iyi bir Galatasaraylı onun elinden geleni yapacağına inanıyorum. Fatih Terim ile ligin 2. yarısında başka bir takım izleyeceğiz. Fenerbahçe maçlarında bile takımın havası değişecektir."
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 22:29
-
Arda Turan’ın forma numarası belli oldu
Toplam 2
Yorum
Sedat Toprak Para için gelecekse galatasaray hıc gelmesın saten acıkladı başkan para için Başakşehiri secti ! net 7 milyona auro! 28 tirilyon sonucta !
-
Trabzonspor, KAP'a bildirdi!
Toplam 10
Yorum
DOGRUCU TS nin borcu 1 milyar lira ve bitik SOSA ya verilen milyonlarca EURO ...
-
2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday
Toplam 1
Yorum
123654 beşiktaşlılar üzgün..
Arda'yı istemediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.