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    16 Ocak 2018, Salı
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    'Kupa maçına bakıyoruz'

    'Kupa maçına bakıyoruz'
    ASLAN'ın Tuzlaspor'u 5-0 yendiği mücadelenin ardından artık kupa maçını düşündüklerini söyledi. Genç futbolcu "Hem ligi hem kupayı kazanmak istiyoruz. Bizim için her maç önemli" dedi. Sinan, Fatih Terim'in gelişiyle birlikte sahada daha rahat hareket ettiğini belirtti. Maçı takip eden muhabirler 24 yaşına basan Sinan'a pasta kesti.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:47
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