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    16 Ocak 2018, Salı
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    Göktuğ da listeye girdi

    Göktuğ da listeye girdi
    Fatih Terim, genç ve yerli bir kaleci ararken, sarı-kırmızılı takıma son olarak Manisaspor'dan Göktuğ Bakırbaş önerildi. Sol bek transferi sonrasında kaleci takviyesi için görüşmelere başlayacak olan Galatasaray'a menajerler, bonservisi Kulübünde olan ve bu sene Manisaspor'da kiralık olarak forma giyen Göktuğ'u alternatif olarak sundu. Kaleci adaylarını Terim ile birlikte Claudio Taffarel'in değerlendireceği belirtildi.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:50
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