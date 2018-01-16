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    16 Ocak 2018, Salı
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    İspanyollar ısrarlı

    İspanyollar ısrarlı

    Terim, Emre Mor için, “İrtibatımız olmadı” dese de İspanyol basını, yıldız futbolcuyu ’a yazmaya devam ediyor

    Galatasaray'da Emre Mor transferi sesleri dinmiyor. Fatih Terim, düzenlenen basın toplantısında, "Carole ile ilgili gelişen bir şey yok. Emre Mor ile alakalı hiçbir girişimimiz olmadı. Burak için de öyle" ifadesini kullanmasına karşın İspanyol basını farklı bir iddia ortaya attı.

    OPSİYON SIKINTISI
    Haberde, her ne kadar doğrulamasa da sarı-kırmızılıların Emre Mor transferi ile ciddi şekilde ilgilendiğini ifade edildi. Ayrıca Celta Vigo'nun Emre'yi kiralamaya sıcak baktığı ama sözleşmeye eklenmesi istenilen satın alma maddesine karşı çıktığı belirtildi.
    1. 16 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:54
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