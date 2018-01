Asamoah’a bağlı

Henüz transfer yapmayan Galatasaray 'da gözler sol bek transferinde... Adaylar arasına Sao Paulo'dan Tavares eklenirken sarı-kırmızılı ekibin ana gündem maddesi Kwadwo Asamoah... Terim, Ganalı futbolu için, "Gelme olasılığı azaldı ama her an her şey olabilir" derken Galatasaray'ın son bir hamle daha yapması bekleniyor. Juventus'tan bir kez daha olumsuz yanıt gelmesi halinde 21 yaşındaki Tavares'in transferi bitirilecek.