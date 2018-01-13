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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Çağlar'a pres

    Çağlar'a pres

    ’in ısrarla istediği Karabük’ün kalecisi için 500 bin euro’luk teklif kabul edilmedi. Cimbom, genç eldiven için 750 bin euro’ya çıkacak

    Galatasaray'da , kaleci yelpazesinden mutlu değil. Fernando Muslera'ya güvenen İmparator yedekleri Cedric Carrasso ve Eray İşcan'ı ise yeterli seviyede görmüyor. Carrasso yabancı kontenjanını da sıkıştırdığı için birkaç gün içinde yollar ayrılacak. Eray, altyapı kontenjanından kalsa da Terim Karabük'ün 22 yaşındaki kalecisi Çağlar Akbaba'nın transfer edilmesini istedi. Sarı-kırmızılılar ilk aşamada Karadeniz ekibine 500 bin euro önerdi ancak bu teklif reddedildi.

    Sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in gelecek yılları da düşünerek ısrarla istediği Çağlar Akbaba için Karabük ekibinin kapısını bir kez daha çalacak. Cimbom'un 500 bin euro'luk teklifini 250 bin euro daha artıracağı öğrenildi. Mali açıdan sıkıntılar yaşayan Karabükspor'un da 750 bin euro'luk teklife sıcak bakması bekleniyor.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 06:32
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