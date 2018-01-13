Çağlar'a pres
Fatih Terim’in ısrarla istediği Karabük’ün kalecisi için 500 bin euro’luk teklif kabul edilmedi. Cimbom, genç eldiven için 750 bin euro’ya çıkacak
Sarı-kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in gelecek yılları da düşünerek ısrarla istediği Çağlar Akbaba için Karabük ekibinin kapısını bir kez daha çalacak. Cimbom'un 500 bin euro'luk teklifini 250 bin euro daha artıracağı öğrenildi. Mali açıdan sıkıntılar yaşayan Karabükspor'un da 750 bin euro'luk teklife sıcak bakması bekleniyor.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 06:32
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İspanya’dan Gameiro iddiası geldi
Toplam 1
Yorum
besiktask At madridden alsak alsak ancak fernando torres'i alırız. Zaten var bitane elimizde patladi ptlayacak. En iyisi Ların- Babacar veya Kabananga
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Umutlar Ozan’da
Toplam 1
Yorum
adam olsaydın katarda kızlarla gezersin artık............))))
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Son Kartal Larin
Toplam 4
Yorum
Beşiktaş 1903 Başkan bununla beraber birde Junior Kabananga yıda alırsan süper olur.
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